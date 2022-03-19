相思灣村水上活動店違停業令　租艇市民隨時齊受罰

近日天氣開始轉熱，部分市民湧到郊外租艇出海消暑。當中位於西貢的相思灣村，由該村村霸開設的水上活動店，又再在舊舖對出的空地上擺檔做生意。今日(19日)東網記者直擊近10名客人來到租用獨木舟，穿上裝備落水。然而，根據政府的防疫規定，經營獨木舟生意的場所屬體育處所，必須遵守停業令不得開業，有人公然違反停業令，恐會連累租艇市民一併受罰。學者直指，政府部門必需嚴正處理，不能讓問題「高高舉起輕輕放下」，否則便是為違法者作保護傘，包庇違法。

相思灣村村霸黃子洋在村內曉波徑附近經營水上活動店，經過多番變陣後仍能開業，早前被村民舉報其使用祖堂地擺上物品，而黃一於少理，更趁着近日天氣轉熱，加上天朗氣清，今日有人竟然就地開檔，在空地上擺放救生衣及沖身設施等，中午時已有多人駕駛私家車及乘的士前往上址，有人亦在曉波俓泊車。記者直擊數名男子到曉波俓一村屋外選取裝備落水，亦有女士穿上救生衣及拿了水泡，經碼頭走向獨木舟，期間至少有近10名客人租用獨木舟出海，預計假期會有更多人光顧。

不過，食物及衞生局發言人證實，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）附表2，商店經營的划船／獨木舟屬體育處所，這些場所須於2022年3月10日至3月23日繼續關閉。即是黃經營的水上活動店違反停業令，負責人隨時被檢控，而過往曾有違反停業令的負責人被判囚7日。至於租用獨木舟的市民，若違反二人禁聚令，不但會有可能收定額罰款告票，罰5,000港元；若被發出傳票更有可能需上庭，一經定罪，最高可判罰款25,000港元及監禁6個月。

而黃使用開檔的祖堂地，地政總署發言人就指，該地段屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准構築物（已登記寮屋除外）。在私人農地擺放物品亦沒有違反地契條款。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，該店在停業令下根本不應營業，但有人仍違規經營，政府相關部門應徹查，嚴正執法，不能視若無睹，高高舉起、輕輕放下，否則予人覺得政府對違法者有保護傘加以保護。