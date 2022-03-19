疫情致死亡個案急增　衞生署加開遺體辨認時段

第5波新冠肺炎疫情錄得大量死亡個案，日前有死者家屬指因殮房未能簽發「葬紙」，一直未能領取先人遺體。衞生署今日(19日)表示，鑑於疫情非常嚴峻，出現短時間內有較多人離世的情況，有關部門已積極作出跟進協調，盡快解決離世者家屬的困擾，更快領回親屬遺體。另為了應對疫情下突然上升的遺體數量，宣布其法醫服務已於葵涌公眾殮房及九龍公眾殮房，每周六均會加開遺體辨認時段。

衞生署表示，現時大部分在公立醫院離世病人的遺體會貯存於醫院的殮房內，然後由家屬認領以辦理身後事，而於急症室死亡的個案則會被移送至公眾殮房由衞生署處理。有關上述提到的法醫服務，當局會將此服務短期內延展至域多利亞公眾殮房及富山公眾殮房，而九龍公眾殮房更會於每周日上午提供相關服務。

發言人表示，所有在公眾殮房處理的死亡個案均須向死因裁判官作出呈報，後者簽發「批准屍體埋葬/火葬證明書」後，家屬可安排殯葬事宜和領取遺體。從本月初開始，遺體貯存設施內安放大量急症室病人的遺體，導致個案的死因調查程序時間稍為延長，衞生署法醫服務早前已增加人手，並與死因裁判法庭和警方合作制訂措施，以便家屬能盡快辨認遺體及處理身後事。除需要解剖的個案外，家屬在辨認遺體後兩個工作天內便能領取火葬證明書，並可於領回證明書當日或之後任何日子領回遺體。

衞生署又指，當局已於本月初開始透過內部調配增加公務員及聘請合約員工(退休/全職/兼職)，包括醫生及其他職系的人員，以加快處理認領及解剖遺體的事宜。另已聯同其他相關部門透過不同措施，增加遺體貯存量和加快遺體辨認程序流程，以及採取特別安排，把公立醫院急症室的遺體移送至新增加的貯存設施安放遺體等。由下周一(21日)起，家屬可經警方安排下前往遺體貯存設施進行遺體辨認程序。