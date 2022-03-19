經陸路往內地或澳門　下周一起需額外核酸檢測

由於本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，個案數字仍處於高位，政府今日(19日)公布，將由下周一(21日)起實施特別檢測安排，進一步預防本地個案輸出及配合內地的抗疫工作。旅客經陸路出入境管制站出境前須接受額外的快速核酸檢測，政府建議相關旅客為行程預留充足時間。

由下周一起，經陸路(即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸)前往內地或澳門的人士，除須根據有關當局現有的要求，持有自費檢測非染疫結果證明外(即包括核酸檢測報告須由認可醫療機構發出並註明採樣時間，而旅客通關時間為採樣時間後48小時內)，他們亦須在香港離境前，在出入境管制站進行額外的免費快速聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測。獲得無感染結果方可繼續行程。

政府將在相關出入境管制站旅檢大樓開放前1小時至旅檢大樓關閉前1小時，免費提供上述的特別檢測服務。目前深圳灣出入境管制站及港珠澳大橋出入境管制站的旅客通關服務時間，分別為上午10時至晚上10時及上午10時至晚上8時。旅客應在出行前了解相關出入境管制站最新的開放時間。

港府表示，快速PCR核酸檢測程序需時約1至2小時，相關出境旅客應預留充足時間到達出入境管制站，並遵守在場工作人員的指示進行檢測，以確保取得無病毒檢測結果後有充足時間完成通關程序。當局提醒旅客仍須接受目的地的檢疫及檢測安排，亦應留意內地及澳門的最新檢疫要求，並作出相應準備。

政府亦正研究相應地在香港國際機場，要求前往內地的旅客進行額外快速PCR核酸檢測的安排，詳情會適時公布。