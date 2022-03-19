漁農業陷困境　議員促納入保就業

政府昨日(18日)宣布再次推出保就業計劃，並將向僱主補貼僱員5月至7月的工資。有議員今日(19日)表示，上一期的保就業計劃下，由於漁農業大多為個體戶，以家庭為單位生產作業，所以大多從業員未能符合申請上一期保就業計劃的資格，促請政府將漁農業納入保就業計劃。

漁農界議員何俊賢表示，在第5波疫情下，不少漁農行業均飽受疫情衝擊。例如香港流動漁船因受疫情影響而無法出海，由於南海伏季休漁期將於5月1日開始並於8月中才結束，意味著大部分香港流動漁船將停業超過半年，生計受到沉重打擊，漁民也未能如常透過在非休漁期時的經營彌補休漁期的空檔。

此外，雞苗至今仍無法經陸路運往香港，雖有受精蛋已經由水路供港，但受運輸及處理成本影響導致孵苗成本上漲2至3倍；其他漁農行業均由於下游的食肆被禁晚市堂食，或受限人令影響，導致不少漁農產品因而滯銷。

何俊賢續指保就業計劃不應只限於是否有參與強積金計劃或一般僱傭關係，而忽略以個體戶作其中組成部分的漁農業。建議應容許漁護署發牌的漁船、養殖魚排、農場、登記的養魚塘，持牌香港流動漁船下工作的從業員，包括家庭從業員可參與「保就業」計劃，完善計劃讓各行業均可受惠。