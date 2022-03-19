添243宗死亡個案　包括一名30歲蠶豆症患者

本港第5波疫情持續，再有患者病亡，港府今日(19日)公布，全港在過去一日新增243名患者離世，包括182宗於昨日過世，另外有61宗較早前的個案。今波疫情至今已累計有5,437人病亡，其中有27宗屬非公立醫院過身。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，新增182宗醫管局死亡個案，涉103男79女，介乎30歲至109歲，當中99人來自院舍，171人位65歲以上長者，另127人沒打針資料，32人打一針，20人打兩針，3人打3針。

年輕個案方面，第1位為30歲，有蠶豆症(G6PD)，亦因精神健康問題須住私營宿舍，之前被送往九龍醫院，再因腎有損傷而轉到伊利沙伯醫院，隨後須入深切治療部，最後不治，因年輕及惡化情況化，個案轉介死因庭；第2位為58歲末期癌症病人，入院因血有其他病菌，之後發現確診；第3位58歲男病人，為乙型肝炎帶菌者、有肝硬化及肝動脈高血壓情況，亦有貧血；第4位58歲病人，本身有腎病、甲狀腺、痛風等問題，今年2月因中風入院，期間經檢測發現確診，沒有新冠病徵；第5位為59歲男病人，本身患淋巴癌，接受過不同治療後效果不理想，抵抗力差，最後送院時血含氧量低，昨日過身。

至於今波疫情累計的5,437人死者，涉及2,127女及3,304男，年齡介乎11個月至112歲，其中58%居院舍，約10%打齊2針疫苗，其他沒打齊疫苗，88%是有長期病。另外的6宗由法醫新呈報個案包括3男3女，年齡67至97歲，包括2宗在本月8日過世，4宗本月9日過世，全部有長期病患，有4個需要別人照顧。個案的死亡率為0.5%，80歲以上佔70%；已打針的死亡率是0.09%，未打齊針是1.34%，相差10多倍。

劉表示，現時共有10,624名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。昨晚新增63名病人情況危殆，119人情況嚴重，119名危殆病人於深切治療病房留醫。另過去一日有1,184人康復出院，醫管局至今累計共19,223名員工染疫，當中人12,277已康復返回工作崗位。

就博愛醫院調換兩名病人身份事件，劉指院方已展開調查，初步懷疑因帶上錯誤手帶，醫生檢查後確定，兩人治療程序大致按臨床情況決定，因此事件對病人的治療及身體狀況沒影響，現已向家屬致歉及解釋，亦會安排更新資料，並提醒職員多加留意。