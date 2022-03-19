水路開通1個月　內地供港物資超過1.4萬噸

新冠肺炎疫情嚴峻，令物流運輸人手面臨相當大挑戰，政府早前與內地政府合作，以保障內地供港物資供應穩定。除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸均已投入服務。港府今日(19日)表示，根據內地當局的資料，昨日(18日)深圳市運輸跨境物資約2,010個標箱，約14,440噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱，約170噸，非生鮮類約1,990個標箱，約14,270噸。

而深圳市3個港口自開航上月18日至昨日為止，總共運輸跨境物資約35,480個標箱，有約236,590噸貨物，其中生鮮食品類佔約800個標箱，約7,280噸；非生鮮類則佔約34,680個標箱，有約229,310噸。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有14個標箱，共33噸物資運抵香港。自本月2日開通以來，截至昨日一共運載980多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

另一方面，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由上月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，檢測非染疫的司機才可進入內地。為進一步提高檢測的準確性，在口岸進行的檢測將會由明日(20日)開始陸續以快速核酸檢測取代快速抗原測試。

目前深港已設有3條深圳水路運輸到港路線，分別從鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從媽灣港碼頭到香港內河碼頭。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。