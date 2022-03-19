深圳封城雷厲風行　港府瘋城玩殘市民　網民嘆：咁大對比

本港新冠疫情嚴峻更波及鄰近地區，一橋之隔的深圳近日不斷出現病例，當地政府隨即宣布封城及實施「全民檢測」，甚至有8名官員因抗疫不力落台，政令執行可謂雷厲風行，對比香港防疫政策漏洞百出，更出現「傳聞檢測」，廢官卻賴死唔走，實在令人汗顏。近日網上流傳一段「深港相對論」，諷刺港府的抗疫政策五時花六時變，想強檢卻又畏縮不前，導致市民陷於水深火熱，更有網民揶揄「充分表現一國兩制！」，亦有人僅留「廢官」兩字，點出問題所在。

社交平台近日不斷有網民轉載該段字句「深圳清零，香港稱零！深圳抗疫，香港擴疫！深圳封城，香港瘋城！深圳全民檢測，香港傳聞檢測！深圳快狠準，香港廢很蠢！深圳通關，香港通通都關！」字裏行間無不透露對港府的失望與憤怒，難怪特首林鄭月娥本周一(14日)向深圳市政府及人民表達關懷和慰問後，引來中港網民圍插「港官尸位素餐，必須問責」。

不少其他網民紛紛留言表示「(深圳)同香港可以講句，與恥為伍」、「高下立見」、「咁大對比」，甚至有人狠斥「無得救的邊緣香港，庸柴(才)治港隻手遮天」；更有人直指「零確診，唔通關，多確診，先通關，(港府)政策好有問題」、「高官問責」；亦有網民謂「香港經濟清零」。