網傳疫下偷情法　2000元快樂14天　專人解救脫「監管」

藝人劉德華一首「獨自去偷歡」不少人耳熟能「唱」，來到新冠肺炎肆虐的時代，甚至有人將歌詞帶到現實，藉防疫措施「謝絕你監管」。近日內地疫情復熾，網上卻流傳一則圖片，竟以防疫作招徠提供「偷歡」服務，聲稱「只需2000元」，便有專人裝扮急救人員到府上，從妻子手中「解救」欲偷情的丈夫，以此大發疫情財。

有言道「藝術源於生活」，最近有電影以疫情為背景，講述有「獨守空屋」的丈夫，在假扮防疫人員的朋友幫助下，前往「隔離酒店」偷歡。而現實中，內地有人似乎聞到發財的味道，以同一橋段，懷疑提供「疫下偷情」服務，並以圖片形式流傳於網絡中，該圖上書「只需2000元，快樂14天！」

而圖中配有照片，可見多名疑似防疫人員推着臥於病床上的病人，所有人均穿上全身保護衣，另1張相片則為1名戴着口罩的老人。圖片下方亦附有解説「您只需支付2000元，我和我的團隊將會裝扮成急救人員到你家裏，把你從老婆手裏解救出來」，文句更表示「你老婆會收到一個強制居家隔離的命令」，再將「顧客」送往「女朋友」家中「隔離14天」。可謂將歌詞「獨自去偷歡、謝絕你監管」所述説之事，發揮得淋漓盡致又符合時代背景。