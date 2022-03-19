深圳首次開通飛港貨運航線　料每周6班運行至下月初

本港新冠肺炎疫情難遏止，有內媒報道，深圳首次開通至香港貨運包機航線，一架載有45噸物資的貨運包機，今日(19日)清晨從寶安國際機場飛往香港，航程需要30分鐘。該包機將以每周6班運行，初步計劃運行至下月初。

根據報道所指，首個航班運輸的貨物包括部分公益基金會對港捐贈的藥品、口罩等防疫物資，以及深圳企業出口的產品。

目前深港已設有3條深圳水路運輸到港路線，分別從鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從媽灣港碼頭到香港內河碼頭。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

另外，商務及經濟發展局今日表示，目前經中央協調採購並已接收的快速抗原測試包超過1.2億份，不同消毒用品及個人保護裝備亦已到港，包括超過2.4億個N95、KN95、外科及手術口罩，以及超過2,100萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩等；另有60萬盒抗疫中成藥，絕大部分已被分發；以及已接收超過150萬部血氧儀。