政Whats噏：獄中對籃球產生興趣　林朗彥入坑NBA

前香港眾志主席林朗彥，因2019年參與及煽惑包圍灣仔警察總部嘅未經批准集結，前年遭判監7個月。儘管坐監所失去嘅光陰已不可挽回，但佢喺牢獄裏面都有得著喎！話說同運動跡近無緣、對職業籃球毫無興趣同認識嘅林朗彥，出獄之後竟然迷上睇NBA(美國男子職業籃球聯賽)，點解會有咁大嘅轉變呢？

林朗彥喺中學時代，對職業籃球嘅印象就係球員核爆咁大力「鋤樽」，又或者突破防守得分、入波之後就瞪大隻眼向對手投以怒目，認為呢啲打籃球嘅舉動並唔係佢杯茶。佢又話以前對NBA嘅認識，只係停留於效力洛杉磯湖人嘅高比拜仁、效力於邁亞密熱火時代嘅勒邦占士，完全唔知道球員交易頻繁嘅現象，仲誤以為傳奇籃球名將米高佐敦係過咗身嘅人物添！

之不過，因監獄裏面部電視逢星期六有波睇，於是籃球就成為林朗彥在囚期間所發掘嘅興趣，後來仲持續半年，每三日必打一次籃球嘅習慣。佢話出獄之後，對NBA更有進一步嘅認識，深感遠距投射、傳波走位等動作都可以咁有爽度，而入球嘅慶祝方式，竟然可以係跳騎呢舞。佢又形容依家睇NBA簡直係「入坑」咁話。