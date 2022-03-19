港府為分餅不均補鑊　3.5萬醫管局學校清潔保安員回收員獲補貼　

港府防疫無章，就連向受疫情影響行業人士發放的援助亦被批評分配不均。第6輪「防疫抗疫基金」支援前線清潔及保安人員的措施，被指有部分行業的清潔及保安員不能受惠。港府今晚(19日)終於「補鑊」，宣布向醫院管理局、專上院校及非官立學校外判清潔及保安工作，以及前線回收業員工，納入第6輪「防疫抗疫基金」支援前線清潔及保安人員的措施當中，料有逾3.5萬人受惠。

港府表示，經相關政策局及部門進一步考慮的前線清潔及保安人員的實際情況後，決定向下列的前線人員同樣提供每月2,000港元的津貼，為期5個月。受惠人士包括約6,100及醫院管理局服務承辦商的清潔及保安工作人員；約22,000名受聘於專上院校及其服務承辦商，以及非官立學校服務承辦商的清潔及保安工作人員；以及約7000名前線回收業員工。

連同當局向私人住宅、綜合用途樓宇、工業及商業大廈從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管人員發放的津貼；以及向為政府及相關機構的服務承辦商的前線清潔及保安人員的防疫抗疫工作提供財政支援。所有上述措施預計共涉及超過30億港元開支，相關政策局及部門會就上述新措施詳情另作公布。