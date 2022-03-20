停業零收入租金仍要交　美容界唐安麒盼林鄭救市民

新冠肺炎疫情影響無遠弗屆，2年多以來防疫政策變更不斷，早前港府僅批准髮型屋及理髮店重開，包括美容院等其他場所則仍繼續關閉，甚至在停業期間仍要交租。有「美容女王」之稱的唐安麒昨日(19日)於社交平台發貼，質問「點解妳(特首林鄭月娥)唔畀人哋營業，但係要交租呢？」並以早前重開髮型屋為例，認為其他行業同樣需要營業，她懇請林鄭救助香港市民於水深火熱之中，更希望林鄭要對大眾於社交平台的心聲「妳要睇！妳要聽！妳要信！」

唐安麒今日(19日)於社交平台以「一人一段話，送給林太(特首林鄭月娥)」為題發文，盡述各行業在疫情地下的心酸與痛苦，她認為資本雄厚的大企業、大業主等能承受數個月零收入，但政府「封殺員工、業者的收入」，卻讓業主可繼續有收入，不禁問一句「公理何在？！」

文中又提及早前當局重開髮型屋及理髮店，指「在見到不少高官政客，頭髮凌亂長出白髮之後，又突然開放營業」，唐安麒反問「如果大家認為儀容是這麼重要的話」，去健身中心運動丶跳舞丶瑜伽等，同樣是維持健康及儀容的重要行業，甚至「大聲高唱卡拉OK」亦是絕佳的舒壓方法，質疑為何同樣能在戴口罩的情況下經營，唯獨讓髮型屋及理髮店重開，而不許其餘行業維生。

貼文最後，對於林鄭早前就網民的評論持「唔好睇、唔好聽、唔好信」看法，唐安麒則認為「妳要睇！妳要聽！妳要信！」並希望林鄭關懷大發慈悲「每一個」市民，並給大家一個公平的安排，救助活在水深火熱中的香港市民。