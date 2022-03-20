喜靈洲暴動影響深遠　其後成立黑豹部隊屢建奇功

懲教署「一哥」胡英明，過往曾處理過不少風波或突發事件，其中令他「成世都會記得」的就是喜靈洲暴動。2020年6月4日，數百名喜靈洲戒毒所的犯人發生爭執，大批在囚人士佔領院所，令多名懲教人員受傷。當時正任職保安主任的胡英明正休假，晚上約7時多收到同事的求救電話，便與十多個同事趕返現場，剛到岸邊已看到島上「火光紅紅」，但他仍希望可以與在囚人士溝通，望化解危機。

胡英明憶述，當晚上岸後已看到「成個山頭都係人」，大量石頭、鐵枝從高空掉下，在囚人士更用打開了石油氣罐圍起防線，一觸即發。當時胡英明仍盡了自己的責任，與現場的人商量，奈何兩批在囚人士積怨已久，難以和平解決，最終交由警方處理。不過，事件平息後，近乎整個監獄皆被破壞，為了維持院所的運作，胡亦需要協助善後，包括維持秩序，協助警方調查等，當年「3日無瞓覺」。

他又指，經歷喜靈洲事件後，令署方意識到成立完整快速應變部隊的必要性，而非出現事故後始由不同的地方「集合成軍」，因此後期署方成立區域應變隊(俗稱黑豹部隊)，並致力投放相關資源，包括人手、裝備、戰術研究等，形容部隊成立5年以來屢建奇功。