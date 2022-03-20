疫情高峰單日150在囚人士染疫　懲教各院所設方艙隔離

本港新冠肺炎疫情肆虐，懲教署署長胡英明在上任後由一開始協助生產口罩，以至後期處理人員及在囚人士的染疫情況，關關難過。他指出，在第5波疫情期間，最嚴重時每日平均有約150名在囚人士確診，亦有近千名人員因染疫或成為密切接觸者而無法值勤。署方除透過調動資源，把沙咀及歌連臣角懲教所用作隔離外，亦在每一個院所設立懲教署「方艙」阻止疫情擴散，他形容今次疫情是「一場輸硬的仗」，只能輸少當贏。

在2020年初，新冠肺炎在港爆發，市面上一罩難求，懲教署打破常規，安排羅湖懲教所口罩工場破天荒24小時運作，並徵集現職和退休懲教人員以及文職人員擔任義工製造口罩，一眾義工合共工作逾4萬小時，口罩生產量達到每月400多萬個。與此同時，胡英明指懲教亦繼續以恆之有效的機制進行感染控制工作，令首4波疫情間皆把風險降至最低。

然而，第5波的疫情避無可避，署方相繼發現有染疫的人士曾前往院所探訪，其後首名在囚人士亦在2月8日證實染疫，懲教人員陸續在社區染疫。面對大量確診的在囚人士，胡英明當時便希望可以為8,000名在囚人士及7,000名職員進行檢測，在公私營檢測中心飽和的情況下，胡直言自己「不停去求人」，終在一周內取得約5萬快速檢測包。與此同時，署方亦安排了歌連臣角及沙咀懲教所作隔離中心。

然而，由於囚倉的設計獨特，當有1名在囚人士染疫便會出現大量密切接觸者，該兩所隔離中心很快便難以再容納更多人，故署方便在各院所成立懲教署「方艙」。他直言，在2月底至3月初的一周內，署方每日皆找出約150名染疫的在囚人士，每日均有近千人員無法值勤，署方幾近動用了所有的資源，調動學堂、更生事務，以及總部的軍裝人員抗疫。現時每日新找到的染疫人士已下降至約70人，多是密切接觸者，他直言對此應到「欣慰」。