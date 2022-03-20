胡英明本月底榮休　任內作風硬朗　望日後繼續服務社會

作風硬朗、事事親力親為的懲教署署長胡英明，服務該署33載，將在本月底榮休。回顧過去，他坦言自己曾擔任該署大部分職務，除經歷過電光火石的暴亂場面，亦曾讓少年犯迷途知返。胡英明上任懲教「一哥」後，面對2019年修訂《逃犯條例》引起的連場風波及新冠肺炎疫情，期間更推動「智慧監獄」革新，任重道遠，直言已「守得住(疫情及國安)條線」。談及退休後的計劃，他則指「政府有需要我去幫手我就去幫」，正研究協助當局的抗疫工作。

胡英明在1988年加入當時的人民入境事務處，約半年後轉職懲教署任懲教主任。他表示，自己是師範出身，有教學的熱誠之餘亦性格好動，有練習跆拳道及劍擊，一直希望畢業後可投身紀律部隊相關職業。在服務懲教署的過程中，他曾做過前線人員，亦曾調查毒品案件，以及作人力資源或更新事務工作，「懲」和「教」皆有所涉獵。

談及管理在囚人士，他認為維持監獄的治安相當重要，亦坦言自己在任期間對非法活動「好狠，不可以讓一條蟲放置多時成為怪獸」。不過，曾在壁屋懲教所作青少年更新事務的胡英明，亦認為不少人皆是因為家庭或環境因素而犯事，「本質唔壞」，在進入院所反思，經過適當的教導後，成功改過自新的人並不少。

胡英明上任時首要面對的問題便是人手不足，部門的空缺率達到約10%。由於他深知問題的癥結在於懲教工作偏勞動性、工作位置偏遠，以及環境不佳等，因此他推動智慧監獄、專業化懲教事務，亦致力改善同事的工作休息環境，甚至安排交通運輸接送同事值勤，坦言﹕「雖然有啲事好細，但同事其實感受到」。

另一方面，胡英明上任不久，社會上便爆發了修例風波，懲教除了需要處理監獄內蠢蠢欲動的非法勢力，亦需要調派人手作特務警察。在社會回復秩序後，除面對疫情，亦有大量因修例風波而入獄的人進入院所，社會上出現了各種流言蜚語，指罵抹黑。胡指署方早有準備，當時一邊處理坊間誤解，一邊處理違紀行為，守住了司法刑事的最後一環。而面對該批人士的獨特性，署方亦推出了一系列更生活動，包括「一切由歷史出發」，「並肩同行」計劃等。

展望未來，胡認為懲教署未來的發展策略主要圍繞人員福利及專業性、智慧監獄發展，及持續提升應變能力。而談及個人，他則表示退休後會視乎社會情況幫忙進行抗疫工作，並說：「盡能力幫到就幫！」心繫社會。