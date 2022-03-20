跨部門西區防疫行動　26男女遭罰款包括1人未符合疫苗通行證

西區警區於昨日(19日)聯同食物環境衞生署展開代號「松塔」的聯合防疫行動，確保市民遵守防疫規例。行動中合共巡查區內逾100間持牌酒吧、食肆及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的表列場所，共向4名未有按照法例規定、在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼及1名未有符合「疫苗通行證」規定的顧客，發出定額罰款通知書，及會向1名牌照負責人發出傳票。

執法人員亦巡邏區內多個地點，包括西營盤、石塘咀、堅尼地城、數碼港、香港仔，黃竹坑及淺水灣等，發現共14名市民(19至65歲)未有正確配戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，執法人員於數碼港及卑路乍街灣公園，分別發現3名外籍家庭傭工(46至54歲)及4名外籍男女(26至32歲)聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（限聚令）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。