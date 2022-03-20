觀塘工廈單位內犯禁群聚　負責人被捕4客收告票

觀塘警區特別職務隊昨晚（19日）10時30分展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。

行動期間，警員在偉業街146號一工廈單位內發現有多人聚會，該單位內一名姓李(19歲)男子涉嫌違反涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕，現正被扣留調查。

與此同時，單位內1男3女(19至22歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警員發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。