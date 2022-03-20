東方日報A1：入境內地澳門　港口岸快測截新冠

由於本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，個案數字仍處於高位，更有港人出境屢被驗出染疫。政府昨日公布，將由明日起實施特別檢測安排，進一步預防本地個案輸出及配合內地的抗疫工作。旅客經陸路出入境管制站出境前須接受額外的快速核酸檢測，政府建議相關旅客為行程預留充足時間。另外，政府計劃本月內向全港市民派發抗疫物資包，當中包括快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊。有旅遊業界人士認為做法能夠重建內地澳門對港旅客信心，不過有學者就直言港府應對措施慢，做法已是「亡羊補牢」。

由明日起，經陸路（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸）前往內地或澳門的人士，除須根據有關當局現有的要求，持有自費檢測非染疫結果證明外（即包括核酸檢測報告須由認可醫療機構發出並註明採樣時間，而旅客通關時間為採樣時間後48小時內），他們亦須在香港離境前，在出入境管制站進行額外的免費快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，獲得無感染結果方可繼續行程。

政府將在相關出入境管制站旅檢大樓開放前一小時至旅檢大樓關閉前一小時，免費提供上述的特別檢測服務。另政府亦正研究相應地在香港國際機場，要求前往內地的旅客進行額外快速PCR核酸檢測的安排，詳情會適時公布。

此外，政府又宣布，為加強市民的防疫意識，計劃全港市民派發抗疫物資包，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊等。就此，特首林鄭月娥指前日已連同商務及經濟發展局和民政事務局，與130多名地區領袖舉行視像會議，地區團體表示會協助派發，派發抗疫物資包的計劃本月內實行。林鄭又指，之前曾出現一次要送10萬個物資包，所以有所滯後，承認曾有人康復都尚未收到物資包，但情況有陸續改善，但最近10多日總體派發物資包方面做到八成，近5日派發數字做到103%，已追回滯後。

旅遊業促進會總幹事崔定邦認為措施可以主動出擊堵截帶菌者，重建內地和澳門對香港人入境的信心。他指，兩年前，旅遊界已經提出在機場和口岸，出發前做檢測。現在政府推出這個安排，形容做法進取，並強調應該在疫情下長期實施，最少令內地和澳門對香港入境旅客安心，長遠在本地疫情結束後，實現免檢疫通關。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則指，政府措施趕不上疫情發展，稱香港疫情已經傳入內地，前往內地前額外檢測的做法已經是「亡羊補牢」。他又稱本地疫情居高不下，市民在確診後呼天不應，現時才派發物資包用處大減，總結而言港府在第5波疫情初期根本沒有全盤計劃，直斥特區官員「唔生性！」

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