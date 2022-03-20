「安心出行」考起老友記　資科辦推培訓課程教長者數碼科技

各項防疫措施愈收愈緊，並且有數碼化趨勢，對於不諳數碼科技的長者而言，使用「安心出行」手機應用程式及「香港健康碼」系統可能有困難。政府資訊科技總監辦公室宣布，新一輪長者進階數碼培訓計劃的培訓課程於本月起陸續接受報名，鼓勵長者在疫情期間以遙距方式學習數碼科技，包括使用「安心出行」及「香港健康碼」等，協助他們適應疫情下更趨數碼化的 「新常態」。

資科辦早前透過公開邀請，與11間長者學苑合作推行為期兩年的計劃。培訓課程的服務對象為60歲或以上，並具備基本資訊及通訊科技知識的長者，費用全免。課程內容除涵蓋智慧醫療、網上購物、流動支付、電子錢包和網絡安全等日常生活中應用的科技知識外，亦包括教授如何使用數碼政府服務，例如「智方便」流動應用程式、「安心出行」流動應用程式、「香港健康碼」系統及「疫苗通行證」的應用等。此外，長者學苑亦會邀請青年義工擔任課程助教，與長者交流數碼生活經驗，促進長幼共融。

資科辦發言人青表示，計劃自2019年開展以來，合共為約3 300名長者提供超過100項免費進階數碼培訓課程。發言人指，數碼科技有助長者在疫情下保持與社會的聯繫，推動數碼共融。