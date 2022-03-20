重推保就業被批補貼及時效大減　羅致光：策略上考量有所不同

政府再推保就業計劃，但2020年推出後被批評未能保障打工仔女生計，今次重推聲稱有改良，亦被指補貼金額不足、時效短。勞工及福利局局長羅致光今日(20日)於網誌稱，「2022保就業」計劃在策略上的考量與2020年有所不同，考慮的是如何協助企業反彈、聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。

羅致光提到，於設計「2020保就業」計劃時，由構思至發放補貼用了兩個半月時間，可謂「超速」，而在設計上，必須「簡、快、省」，因開始構思時，正值疫情第2波高峰期，不知疫情會否退卻、第3波會否出現等，目的是希望給予企業一個「水泡」，渡過難關，讓企業可以保存實力，在疫情減退時可迅速恢復，達致「撐企業、保就業」的目的。

他續指，而今天在設計「2022保就業」計劃時，第5波若沒有反彈，應已過高峰期，在策略上的考量則有所不同，今天考慮的是如何協助企業反彈，聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。

他又提及，第3波疫情的高峰期出現於7月至8月間，亦是在「保就業」補貼期間(2020年6月至11月)，失業率維持在6.1%至6.3%之間，而2020年11月中第4波疫情開始出現、失業率上升，到疫情稍為放緩的2021年3月，失業率已回降，相較2003年沙士要用30個月，失業率才減少3.3個百分點，降至5.2%，反彈速度接近3倍，強調「撐企業、保就業」的策略是重要原因之一。