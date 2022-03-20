安心出行下載量逾775萬　 薛永恒：已迅速搭建不同系統協助抗疫

第5波疫情持續，創新及科技局長薛永恒今日(20日)於網誌表示，當局已因應疫情變化，迅速搭建不同系統協助抗疫，亦有聯繫網絡營運商，在極短時間內為社區隔離設施安排上網服務，強調政府正團結一致，齊心投入，抗擊疫情。

薛永恒表示，「安心出行」下載量已超過775萬，檢測和疫苗接種的預約系統都已分別處理超過1,000萬人次使用，「香港健康碼」有超過70萬人啟動帳戶，從「智方便」下載電子針卡已超過540萬次等，均彰顯同事們努力不懈地支援抗疫工作。

薛續指，當局亦有聯繫網絡營運商，在極短時間內為社區隔離設施安排上網服務，包括捐贈Wi-Fi路由器及流動數據卡，助力醫療團隊及工作人員的日常運作，及提供免費本地數據，同時送贈流動數據卡，免費讓社區隔離設施中有需要的人士使用。

他又指，當局旗下的「納米及先進材料研發院」，已將可以殺滅新冠病毒的納米纖維技術，免費提供予本地業界，現有兩間本地口罩製造商與納米纖維供應商合作，為市民生產防禦力更高的口罩。