私院1000張病床收轉介病人未用盡　冀內地醫護支援

疫情爆發，公立醫院醫療系統淪陷，早前私家醫院表示可以接收由公立醫院轉介的非染疫病人。私家醫院聯會主席何兆煒今日﹙20日﹚在電視節目表示，私家醫院撥出的1,000張病床接收醫管局轉介非染疫病人暫未用盡，正等候轉介更多合適患者，他又指疫情導致私院人手緊張，期望邀請內地醫護幫忙。

全港私家醫院共有約5,000張病床，何表示，疫情下人手緊絀，只能開到6成病床，他們與當局討論後，能撥出其中1,000張病床接收醫管局轉介的非新冠患者，不可能提供一半病床給公營醫療機構。他指各間私家醫院正努力騰出病床，加上要等候醫管局轉介合適患者，病床暫時未用盡。

至於私家醫院因人手問題而未能營運的2,000張病床，他希望邀請到內地醫護人員支援私院，他指不單是護士，整個醫護行業都缺人，亦不只是醫院，社福機構同樣缺乏護士。他感謝內地醫護人員來港幫忙，又指兩地醫護「不會有兩地做法不同或誰聽從誰的問題。」

他又認為，有發燒病人到私家醫院求診被拒是不可接受，已向同業作出呼籲，目前亦有私家醫院設門診治療新冠病人。