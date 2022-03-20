圍封檢測至今達250次涉35萬人　共揪2.3萬染疫個案

政府今早(20日)繼續召開抗疫記者會，行政長官林鄭月娥表示，圍封強檢有效找出確診人士和高風險地區，難免為市民帶來不便，希望他們了解工作的重要性，可盡早切斷傳播鏈。她指第5波疫情至今共進行了250次圍封強檢行為，涉及35萬名居民，識別出的確診個案多於23,000宗。

她希望能加快圍封強檢行動，盡量在一天內完成，快速安排抽樣和提供檢測結果，以減低市民不便，而至今只有17次圍封強檢多於一日。她又呼籲市民配合進入社區隔離設施隔離，指平均隔離日數只有4天。

對於受限區域內，甚麼居民需要強檢，她澄清，若相關受限區域的居民在第5波疫情，即2021年12月31日後曾確診，則不需要再接受圍封強檢，因身體已有足夠抗體。

在污水檢測的工作上，環境局局長黃錦星表示，現時有400多人負責污水檢測工作，而工作又分為定點和臨點，定點會每兩天在全港150多個地點為全港進行污水檢測，覆蓋500萬人口。若其後發現部分地方呈更多病毒，則會收窄範圍，設立臨時監測點再抽樣，平均每天有30多個臨時檢測點，而污水檢測和快速測試得出的確診數字高度脗合。

黃表示，當局會在污水檢測下相對高風檢的地區派發快速測試包，已涉300萬套檢測包，並可能再採取圍封強檢行動，認為圍封強檢有絕對作用。

對於現時圍封強檢工作，署理民政事務局局長陳積志表示，當局為市民安排檢測，並派發物資包，包括食物、必需品，和中央援港的中成藥。他指圍封強檢需要多個部門協作，每次平均動員450名政府人員，涉及8個政策局共39個部門。

對社交距離措施，林鄭表示，雖然早前指會中期檢討社交距離措施，但強調現時疫情仍然嚴峻，亦有更多市民出多，呼籲市民切勿掉以輕心，又指會爭取在明日公布社交距離措施的檢討報告。