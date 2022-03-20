政府最快明日交代社交距離檢討安排　放寬與否須視乎疫情

Omicron變種新冠病毒肆虐全球多個國家及地區，本港在第5波疫情以來，接連收緊外防輸入及社交距離措施，行政長官林鄭月娥今日(20日)表示，將會檢視禁止國際航班來港的措施，同時亦會爭取明日公有社距離措施檢討報告，是否放寬須視乎疫情作決定。

林鄭月娥在抗疫記者會上被問到有專家指目前已可開放國際航班來港，她表示現時本港暫時採取嚴厲措施，禁止9個國家航班來港，將會檢視措施再一併交代，她強調開放9個國家航班來港不代表與外防輸入有衝突。

至於本港的社交距離措施，她表示早前指會中期檢討社交距離措施，會爭取在明日(21日)公布有關檢討報告，交代4月20日措施完結後的情況，以及按甚麼方法或階段可放寬，但她指，是否放寬須視乎疫情而定，她強調現時疫情仍然嚴峻，市民八達通出行的數據有反彈，因仍不能鬆懈，呼籲切勿掉以輕心。

在長者接種疫苗方面，她表示打針需要當事人同意，從保護長者和公營醫療的角度來看，應加大力度推動長者打針，但目前不會採取法律手段強迫長者打針，而是努力鼓勵和促成。她指仍有10%院舍長者的家人書面反對打針，亦仍有28.3%70歲以上的長者未接種疫苗，呼籲家人理解和配合。