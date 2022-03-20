食衞局擬推免費中醫遙距診症　料兩萬患者可受惠

新冠肺炎疫情蔓延，食物及衞生局局長陳肇始今(20日)在網誌指，中醫藥有助在全方位預防疫情，並在治療以至復康的過程幫助患者，至今已派發近100萬盒中成藥，將為在家隔離病患者推出免費中醫遙距診症服務，預計首階段20,000名患者可受惠。

她說，「中醫藥發展基金」已預留資金，優先審批與防疫抗疫有關的項目，包括資助及推動中醫藥界向市民廣泛推廣中醫藥防疫知識、舉辦中醫感染控制培訓項目、資助中醫診所提升感染控制設備、資助及鼓勵中醫藥界善用科技採用遙距診療模式等，陸續已分發抗疫中成藥近100萬盒，正陸續安排其他批次。

她續指，醫管局在北大嶼山醫院香港感染控制中心推出中醫特別診療服務，為住院病人提供中醫藥治療，至今已有超過160名病人參與，已提供超過910次診療；在社區隔離設施方面，醫管局亦設立免費「中醫諮詢服務」熱線，解答市民有關中醫藥使用的問題，由2月中旬開始至今，已處理接近3,000宗電話諮詢。

談及安老院舍方面，陳指醫管局牽頭參與「安老院舍中醫診療服務」，為確診的安老院舍院友及院舍職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，至今已有160多間院舍參加，並已提供3,200次診療；

她同時透露，將推出一項特別支援計劃，資助中醫師為在家隔離病患者提供免費中醫遙距診症服務，包括為患者提供免費的中藥配送服務，首階段預算20,000名患者可受惠，計劃由香港中醫中藥界聯合總會統籌，稍後公布詳情。