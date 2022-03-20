香港監察涉違反國安法　法律界促通緝

英國非政府組織「香港監察(Hong Kong Watch)」早前收到警方國安處的正式警告，稱網站或已違反《港區國安法》。該組織始創人羅傑斯被指未有按要求在72小時內把相關內容移除，隨後仍公然發表涉違反香港國安法的言論，包括繼續煽動所謂制裁港府官員等。有本港法律界人士認為，香港監察禍港殃民，明顯假借所謂人權議題作反中亂港的政治操作，當中涉嫌違反國安法，呼籲國安處依法通緝羅傑斯，並凍結他們涉案的財產，維護國家安全，彰顯公義。

香港監察於本月14日在社交網站Facebook專頁上表示，國安處在發給香港監察行政總監羅傑斯的信件和電郵中，指控香港監察正在游說外國對中國或香港實施制裁或封鎖以及從事其他敵對活動，以及嚴重干預香港特區政府或中央人民政府制訂和實施法律或政策。

警方發言人表示，不評論個別個案，重申採取任何行動，會按實際情況依法處理。而根據《港區國安法》第43條及《實施細則》附表4，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。「危害國家安全罪行」包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行等。有關行動會嚴格按照法律進行。