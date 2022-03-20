疫苗通行證第3階段5月底實施　政府更新康復者接種要求

政府今日(20日)宣布調整「疫苗通行證」接種要求，具體調整包括將「疫苗通行證」第３階段的實施日期，由今年6月底提前至5月底；縮短「疫苗通行證」下接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期；當局同時宣布更新曾感染新冠肺炎的康復者在「疫苗通行證」的接種要求。

「疫苗通行證」第3階段會由原來的6月30日起，提前至5月31日起施行，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種第3劑疫苗（除個別特殊群組外）。政府表示，有關安排是考慮到自年初以來市民積極接種疫苗，以及當局有足夠疫苗和接種能力為全港合資格市民於限期前接種全數3劑疫苗。

政府同時宣布，在「疫苗通行證」第3階段期間（即5月31日起），12歲或以上人士（非康復者）接種第2和第3針疫苗之間的寬限期，會由原來的9個月縮短至6個月。接種第3針疫苗後未滿六個月的人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第2針疫苗後6個月內（而非原來的9個月內），接種第3針方能繼續使用「疫苗通行證」。

在康復者接種疫苗的更新要求方面，因應專家的建議，政府就「疫苗通行證」對康復者的接種要求作出以下更新，首先提到的是12歲或以上的康復者，如在感染前已接種第2或第3劑疫苗，或仍在康復後6個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。

其次是12歲或以上已康復滿6個月，而感染前未曾接種疫苗的康復者，在第一階段期間（即4月29日或以前）接種要求不變，即須接種第1劑疫苗才能使用「疫苗通行證」。在第2和第3階段期間（即4月30日起），康復後在接種第一針之後的6個月內，仍能使用「疫苗通行證」；如超出6個月，則需要接種第2針才能繼續使用「疫苗通行證」。接種第2針的要求並不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

至於12歲或以上已康復滿6個月，而感染前亦已接種一針疫苗的康復者，在第一階段期間（即4月29日或以前），「疫苗通行證」下並無額外接種要求。而在第2和第3階段期間（即4月30日起），康復滿6個月後，需要接種第2針方能繼續使用「疫苗通行證」。接種第2針的要求並不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

政府又指，現行「疫苗通行證」涵蓋的指明處所將維持不變，另正進行相關系統提升，供測試結果載錄於政府電腦系統的康復者，於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計5月推出，政府會適時公布詳情。屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的處所。

在取得相關二維碼前，康復者可向處所掌管人出示相關康復或感染證明，例如出院文件、由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊/電子/紙本紀錄、衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊/電子紀錄、衞生署發出的隔離令，以及其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄。單憑快速抗原測試結果的相片並不能作為有效的康復紀錄，相關人士應經快速抗原測試結果人士申報系統向衞生署申報。

個別康復者如獲醫生簽發醫學豁免證明書，可於有效期內豁免於「疫苗通行證」的接種要求。衞生署會發出指引，訂明醫生向康復者簽發醫學豁免證明書前需參考相關證明文件。

按上述暫擬共識建議的疫苗接種要求，政府會相應調整社交距離措施和入境防控措施等要求，並會另行公布相關詳情，包括有關的實行和過渡安排。