爆疫期間頻污水檢疫　梁栢賢批港府浪費資源兼擾民

本港在新冠疫情爆發下，政府臨陣磨槍，推出各種抗疫措施，當中包括進行大廈污水檢測，發現新冠病毒後隨即圍封強檢。政府今日(20日)交代污水檢測及圍封強檢的成果，指有關措施可盡早切斷傳播鏈。但醫管局前行政總裁梁栢賢卻指出，在疫情高爆發期，繼續做污水檢測的圍封強檢是浪費資源，屬低效擾民措施。

梁栢賢今日在社交網站表示，在疫情高爆發期，繼續做污水檢測，是浪費資源。社區已有過百萬人確診，整體感染率，以人口計算已超過百分之十，以政府估計，家居隔離人士都超過30萬，以人口計算，超過百分之四。

他表示，確診人士都會將病毒排泄到污水，所以污水檢測發現帶有新冠病毒，只是反映確診高峰期現象，如果同時做圍封強檢，可能只是重複一些已經確診市民再做檢測，是無必要。所以在疫情高發期，進行污水檢測、圍封強檢是低效擾民措施，消耗緊絀的抗疫能力。他認為政府應該評估污水檢測的效用，好好利用這些資源去解決其他樽頸。待疫情回落到低水平再考慮執行，再評估成本效益。