疫情影響備試進度為考生最大壓力來源　有人擔憂考試時染疫

教育局早前公布，爭取文憑試在4月底開考，但對於考期未有確實定案，不少考生對此感擔憂。有團體向352名中六生進行調查，受訪者認為最大的壓力來源是疫情影響備試進度，以及影響學習DSE課程。另有考生表示，由於考生的快速抗原測試需呈陰性才能應考，擔心不同牌子的快測工具會有誤差，或會有確診考生因想考試交上偽冒結果，增加其他考生感染風險。

「青年新世界」在本月4日至18日向352名中六生進行調查，要求他們自評壓力分數，以9分為最高壓力值，0分為最低壓力值，其中最高分的項目是「疫情影響備試進度」，有7.58分；而「疫情影響學習DSE課程」，亦有7.34分；而「考試取消」亦有6.71分。

對於早前局方宣布停止面授課堂，有60%受訪者不滿有關安排，亦有66%人贊成DSE延期，不過有62%人不贊成取消DSE，以及有72%人不贊成以校內成績評估DSE成績。

另外，有68%人擔憂因考試而受感染。應屆考生黃同學及葉同學表示，若要自評壓力，均有8分，顯示在疫情下面對應考DSE壓力極大，而葉同學又指，由於考試前需要申報快測結果，擔憂不同牌子的快測會出現「假陽性」，屆時不知道如何應對，亦擔心有考生為求考試而呈報假的快測結果，以致傳染其他考生。

黃同學亦表示，局方指考場人員會在場外核對考生身份，黃亦擔憂在場外除口罩的一刻會受傳染。黃又指，由於政府未有確定考期，令她心理上未準備好應考DSE，亦打亂了她的溫習計劃，因此她期望可以盡快公布確實考期，讓考生調整溫習安排。