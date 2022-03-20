今增14149確診　快測平台佔8273宗　再多246患者離世

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(20日)新增5,876宗經核酸檢測確診個案，包括4宗輸入個案，分別來自泰國、新加坡等地到港，其餘均屬本地病例；另錄得8,273宗經快速測試呈報平台登記及成功確認。因此今日共新增14,149宗個案，第5波至今累計個案約103.5萬宗，當中有超過67.9萬宗從核酸檢測中找到。另再有246名確診患者離世，其中41宗屬滯後呈報的死亡個案。

張竹君表示，不能單憑數天的確診數字而判斷疫情是否已回落，又指出疫情反彈有很多因素，例如因社交距離放鬆及市民外出次數等，她強調社區仍有一定確診個案未被發現。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，局方今日起會將青衣社區隔離設施，即青衣方艙醫院交由私營醫療機構管理，並會在該站派駐醫療人士，至於原指派在該隔離措施的醫管局人員將派去其他地方。

另外，內地來港醫護主要負責亞博館8至11場館工作，當局正加開病床，預料最多1,000張病床。