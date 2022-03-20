再增246新冠患者離世　第5波累計5683人病亡

新冠肺炎疫情未息，港府今日(20日)在疫情記者會公布再多246名新冠患者病亡，當中有205名死者於昨日(19日)離世，年齡介乎44至104歲，其他41人為滯後呈報的死亡個案。另有27人不在醫管局設施離世，第5波疫情至今累計5,683人病亡。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，死亡數字方面，第5波疫情截至目前的死亡率0.55%，死者年齡介乎11個月至112歲，有60%來自院舍，90%沒有打針。80歲以上的死亡個案佔大部分，逾5,000宗個案中有約3,800宗為長者，當中2,837宗沒打針，佔約75%。張續指，根據數據分析部分死亡個案，打齊針的死亡率是0.09%，打一針的死亡率是0.7%，沒有打針則是2.58%。至於打了一針科興的死亡率是5.83%，一針復必泰是3.44%，但張竹君指，無論接種哪款疫苗都有助降低死亡率，即使只是打了一針已有保護力。

在年輕死者方面，醫院管理局總行政經理劉家獻在會上公布4宗年輕死亡個案，其中44歲病人出生時缺氧，導致腦部缺血性壞死，不良於行，及肝臟硬化；48歲病人有甲狀腺及糖尿等長期病患；52歲病患有免疫性疾病及晚期腎衰竭；58歲患者有肺癌，擴散至腦及骨。另滯後呈報的41宗死亡個案，分別於本月10日至18日於公立醫院病亡，年齡介乎45歲至98歲。

劉續指，5,000多名逝世病人不是全部因新冠肺炎而死，又指分析需要時間。他說部分病人年紀年長，又有長期病患，難以界定是否因新冠肺炎而死。醫管局正進行分析，就例如年輕患者過身的有緣由，完成研究會向市民分享。至於日前有多名染疫院友猝亡，劉家獻指目前手頭沒有數據提到有關個案。

他表示，市民確診需呈報，才可提供相關服務予病人，呈報人士會收到SMS，並附有連結，市民需填妥連結中的資料，當局會提供相關服務。若有指定病症，他建議市民盡快到急症室求診，並指有熱線供市民查詢，有需要會提議市民去指定診所，高風險人士可使用關愛籌。