政Whats噏：馬仲儀自稱對英國認識淺　冇能力參與當地公共事務

喺舊年底離港移居英國嘅香港公共醫療醫生協會前會長馬仲儀，喺英國繼續行醫，仲要面對英國嘅疫情。抵英已幾個月，佢近日接受媒體訪問時，就話對英國嘅認識尚淺，仲係「初哥」，暫時未有能力參與英國社會嘅公共事務。

馬仲儀話依家喺英國嘅身份同工作，同以前喺香港嘅時候唔一樣，可能以住佢喺香港係一個經驗豐富嘅人，但喺英國就係「初哥」，依家仲係學習同認識當中。講到對英國整個社會嘅公共事務，佢暫時就未能有力參與喇，因對對英國社會認識尚淺，不過佢都可以參與一啲港人互助嘅項目，或者係嚟自香港嘅醫護人員互助項目等等嘅。

其實，佢仲係好關心香港嘅情況，例如香港疫情嚴峻，佢亦有喺一啲網上節目講下應該點樣處理。咁樣又點解離港呢？話說當時有指醫護可能要宣誓，加上社會氣氛同政府修改《醫生註冊條例》等有關。佢當時回覆傳媒查詢，話香港氣壓太低，睇唔到自己希望見到嘅風景。其後，佢仲形容離港盼望有比較自由嘅感覺。然而佢耿耿於懷，內心覺得冇好大嘅自由，又話離港後仍有種負面消極嘅情緒唔容易放低喎。