青衣社區隔離設施設指揮中心　成立應急小組應對雨季

本港即將踏入雨季，建於臨時平整土地上的8個社區隔離設施去水能力備受考驗，負責營建的中國建築於青衣方艙醫院設立香港社區隔離設施維保指揮中心，以中央控制台統籌及安排維修工作，30分鐘內處理各隔離設施維修求助個案，亦由保安局牽頭協調多個部門成立惡劣天氣應急小組應對水浸，確保隔離人士安全。

由多個貨櫃改建的指揮中心設於青衣方艙醫院，屬24小時運作，設有中央控制台實時收集數據，監察及反映報修情況，如某方艙醫院供電不穩，指揮中心就會運送大型發電機到相關場地支援，亦會集中處理投訴。辦公室內亦設有天氣預測平台，方便因應雨季時制定適當指引及提供支援。

中國建築國際集團香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉指，隔離設施入住及轉換率很高，指揮中心作為一個溝通網絡，設於青衣為最佳位置，可於半小時內到達各地點提供協助。為了應對雨季來臨，保安局牽頭組織了「壞天氣應急小組」，包括天文台、建築署及渠務署等多個部門，一旦遇上大雨可迅速協調應對，亦已排走各地點低窪地區的積水，減低水浸風險。

陳亦提及方艙醫院的正常維修工作只佔約35%，他理解入營人士心情，惟工友清理渠道後，發現有人將濕紙巾等物品沖進廁所導致去水渠淤塞，「有好多嘢你想像唔到，連飲水啲膠樽都有！」

指揮中心昨日(20日)安排工友示範抽走積水及日常維修等工作，確保運作暢順。而中心分為早晚兩更，分別有逾530及120名工作人員當值。該指揮中心維保主任李思成指，各隔離設施已完成演習，指揮中亦有不同方案應對黑色暴雨或颱風等極端天氣，夜更職員收到惡劣天氣預告後，每隔兩小時主動巡查，立時匯報特殊情況；用航拍分辨營地低窪地區，使用防止水浸及漏水的標準材料等。一旦遇上水浸會優先保障入住者安全，包括安排防滑卡板，抽走積水，亦會設置集水井處理積水問題。