東方日報A1：戰勝新冠　敗給廢官　坐錯疫監跌爆膝

港府防疫一塌糊塗，確診者呈報及隔離安排混亂且朝令夕改，導致有戰勝疫魔並完成家居隔離的患者，竟被「廢官」捉去再坐疫監。本報收到市民報料，指一家人染疫並在家隔離，做快測已驗不出病毒，符合當局完成隔離要求，但未幾所住大廈因被圍封強檢，家中老父及弟弟經鼻咽拭子採樣再驗出帶病毒核酸，即使兩人告知曾染疫並已完成隔離，但相關政府人員懶理，照捉兩人坐疫監，結果老父在檢疫期間跌爆膝蓋，弟弟則坐一日疫監後獲當局火速釋放。議員批評港府將已完成隔離人士再捉去坐疫監是浪費抗疫資源，令市民無辜受罪。

投訴人潘小姐表示，她上月26日經快速檢測發現確診，翌日（27日）她與同住的父母及弟弟再「攞樽仔」檢測，之後獲衞生署通知4人的核酸檢測結果皆中招，一家人隨即展開居家隔離。由於隔離期是由採樣翌日當天計起，而潘小姐62歲的父親已打齊3針，他並於確診第6及第7天自行做快速檢測，並無驗出病毒，跟據當局早前公布的指引，應視為已完成隔離，可如常生活並外出。

但福無雙至，禍不單行。本月9日，潘氏一家所住的鑽石山居所在「疫廈」名單中上榜，全家被要求落樓強檢，潘父及潘小姐的弟弟接受鼻咽拭子測試後驗出帶病毒。兩人翌日（10日）被安排入住新田社區隔離設施，潘弟曾向負責強檢的職員反映一家人曾經染疫並已完成隔離，理應毋須再坐疫監，但職員未有理會。

新田社區隔離設施只設共用廁所，兩人入住當日已發現共用廁所外地面有積水，經熱線向工作人員反映。同晚，潘父上廁所時跌倒受傷，送往北區醫院時發現膝蓋碎裂，需要動手術。據潘小姐提供的照片所見，潘父入院後右腳膝蓋腫脹，內側亦有兩處明顯傷痕，家人認為港府應為事件負責，並應主動聯絡他們，為傷者提供適當醫療跟進及其他可行協助。

仍留在隔離設施的潘弟，翌日（11日）獲家人通知其隔離期應由上月底計起。他遂即場再做快速測試，結果顯示驗不出病毒，他將有關測試結果通知隔離設施職員，即晚獲准離開。本報向衞生署查詢若患者已完成居家隔離，是否需要再接受強制檢測及入住隔離設施。但衞生署僅回覆稱可參考當局早前在疫情記者會上的相關交代。

但本報發現當局早前於疫情記者會所作的交代實際上模糊不清。例如打齊兩針的患者，第6及第7天連續兩次快測無事，可視為完成隔離；已康復患者遇上圍封強檢，毋須再做核酸檢測。惟負責強檢的職員未必能即時分辨，在未確定下可能會向住戶發出另一張檢疫令，即病人有機會被送到社區隔離設施檢疫。

議員葛珮帆表示，近日接連接到多名市民求助，指當局「捉錯人」坐疫監，認為情況極不理想。她指，不少市民明明完成居家隔離，特別是長者生活難以自理，但擔憂拒絕入住隔離設施可能違法，結果白白再坐疫監，指「唔通次次（市民）有事都要搵議員求助？」她認為現時隔離指引不清晰，加上當局部門協調不足，欠缺中央平台互通病人確診資料，連同呈報滯後，容易令康復者被「再隔離」，擾民之餘，更浪費抗疫資源。

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