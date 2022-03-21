入院6天始獲安排做手術　傷者日後或行動不便

潘先生入院後在隔離病房留院，期間本報介入查詢後，院方始於入院6日後安排手術。即使動了手術，潘父往後日子亦有可能行動不便。有骨科專科醫生指，膝蓋骨折的傷者康復後，蹲下的動作會有所影響，其他動作不會有大分別。

北區醫院回覆本報查詢指，有關病人本月10日因跌倒入院，醫院已立即為病人安排檢查及即時治療，由於病人膝蓋碎裂，病人已獲安排腳托固定膝蓋，並制訂相關手術治療計劃，考慮到病人的膝部傷口及其膝部腫脹情況。醫院會先為病人加強傷口護理，並計劃於患處腫脹紓緩後，為病人安排進行手術，以減輕術後感染等併發症。潘父有關手術已於本月16日進行。

病人目前仍然留院，情況穩定。醫院強調，就有關個案而言，醫院為病人制訂的手術治療計劃，首要考慮為病人膝部受傷的實際臨床需要，與病人新冠病毒的確診情況無關。醫院會繼續與病人及其家屬保持密切溝通，並提供適切協助。

骨科專科醫生黃仕雄表示，膝蓋骨折常見，患者於康復過程中需佩戴支架，並接受物理治療，一般而言，對患者行路、上落樓梯不會有大分別，但蹲下的動作則會有影響。