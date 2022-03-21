市建局夥大學生送暖　訂造書枱贈基層兒童

市區重建局夥拍大學生為受重建影響居民送上度身訂造傢俬，疫下送暖！蘇女士因新冠疫情與丈夫雙雙失業，生活艱苦，就讀幼稚園的兒子需在家上網課，經濟拮据亦無法添置合適書枱。幸好在市建局的「升級再造」家具活動下，獲香港大學建築系一班學生協助，訂造書枱連書櫃，有助兒子專心學習。

市建局「升級再造」家具活動已連續5年舉辦，由市建局職員聯同大學學生組成的義工隊，利用「剩木」作材料，親作傢俬送給有需要家庭，至今共68戶家庭受惠。

蘇女士原與丈夫一同從事旅遊業，惟受疫情影響雙雙失業，現在全家只靠丈夫一份保安工作維持生計。不過，4歲兒子佟佟現時需要網課學習，家庭收入大減實在難以添置新書枱，只好讓兒子用全屋唯一一張摺枱上課學習。不過，摺枱不太安全，蘇女士形容「上面放不到書，用時要撳住張枱驚佢翻」，摺枱相當不穩，令蘇女士在兒子上課時分身不暇，做家務同時要看着兒子，避免摺枱翻倒。

後來經社工介紹下，蘇女士參加了市建局的「升級再造」家具活動，獲得一班港大建築系學生「度身訂造」的書枱連書櫃組合，書枱一物多用，可供小朋友放書本、學習用具，而書枱下方更加設了白板，供小朋友畫畫。

蘇女士和佟佟感到十分開心，指書枱組合可盡量利用家中空間，為兒子開闢一個學習天地。參與製作書枱的港大建築系2年級學生Joey認為，在製作過程中，學習與蘇女士一家溝通是最大得益，本來蘇女士亦不知道佟佟喜歡畫畫，但佟佟卻告知了Joey，團隊隨即為他在書枱加設畫板。