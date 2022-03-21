逾五成院舍長者已接種疫苗　羅致光：家屬反對打針情況有改善

本港第5波新冠肺炎疫情未止，院舍是爆發災區，連日來有員工及住院人士感染。勞工及福利局局長羅致光在電台節目表示，現時有55%院舍長者已經接種新冠疫苗，有40%因曾染疫未能立即接種，他指，家屬書面反對院舍長者接種新冠疫苗的情況有改善，估計目前有約5%院舍長者仍未安排打針。

他相信並非所有長者都抗拒打針，政府將仔細分析，繼續為他們接種疫苗。另外，他表示，以前幾波疫情估計，這一波疫情不會持續到7、8月，但第6波疫情及其他變種病毒不排除會出現，同時認為最近的病毒指標及污水驗出病毒樣本都有輕微反彈，要審慎處理。

對於政府重推「保就業」計劃，羅致光並不認為來得太遲，指時間表非常緊密，在有初步計劃時就已公布，希望企業早心中能有預算。計劃足以協助企業及員工，預計下月可申請，助企業於5月至7月支薪。 羅致光又指，向月薪3萬元以下的僱員發放補貼，已經能包涵全港75%僱員，期望能優先幫助基層員工，補貼雖然是發放給僱主，但必須用於支付僱員薪金，對僱主和僱員均有幫助。