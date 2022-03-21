保就業計劃料下月接受申請　助企業5至7月出糧

第5波疫情爆發加上政府收緊社交措施，本港經濟大受影響，百業難捱，港府日前宣布重推「保就業」計劃，被指來得太遲，勞工及福利局局長羅致光在電台節目中表示，指時間表已相當緊密，在有初步計劃時就已公布，希望企業早心中能有預算，計算好現金流，現時希望多聽意見，稍後會到立法會財委會申請撥款，期望4至5月接受申請，助企業於5月至7月支薪。

羅致光稱，至於有多少企業受惠，當局構思好細節便會公布。他又指出，向月薪3萬元以下的僱員發放補貼，已經能包涵全港75%僱員，期望能優先幫助基層員工，補貼雖然是發放給僱主，但必須用於支付僱員薪金，對僱主和僱員均有幫助。他認為，最重要是有效控制疫情，期望當局在4月份發放電子消費券，加上5至7月期間有「保就業」計劃，有助市面回復正常。

稻苗學會會長黃傑龍在電台節目則表示，保就業計劃為業界帶來一點曙光，但認為要配合復業安排，才是真正成功。他又建議政府按企業上季的員工人數，計算補貼金額，認為在疫情影響下，商業變化可以很大，如果按2020年申報數目計算屬「奇怪」。