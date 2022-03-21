去年5月至6月工資中位數1.84萬　近3.5萬人時薪低於38元

根據政府統計處今日（21日）公布的數字，去年5月至6月香港僱員的每月工資中位數為1.84萬港元，較2019年同期的1.82萬港元高1.5%。至於去年5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為75.7港元，較前年同期的中位數74.4港元高1.8%，賺取最低工資每小時37.5港元的僱員有1.43萬人，另有2.05萬人時薪少於38港元。

比較兩年的每月工資的變動，在去年5月至6月，本港僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別是9,800港元、1.34萬港元、2.95萬港元及$4.62萬港元，較2020年同期的相應數字分別高1.8%、1.5%、2.2%及1.9%。

另外，在去年5月至6月，男性僱員的每小時工資中位數為84.4港元，而女性僱員則為66.9港元，分別按年高出1.7%及1.3%。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數以85.3港元排名最高，其次是介乎25歲至34歲的僱員，每小時工資中位數為78.9港元。