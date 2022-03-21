大部分社交措施維持　若疫情無反彈4.21起分3階段鬆綁

新冠肺炎第5波疫情未止，政府今日(21日)繼續招開抗疫記者會，主要交代社交距離及防疫措施，行政長官林鄭月娥表示，檢討2月20日推出、原定延續至4月20日的一系列防疫措施，主要源於疫情變化，確診數字漸趨平穩，包括過去4周在採樣站得出的確診個案、污水檢測結果和病毒的傳播力亦有下跌。

不過，她表示疫情仍然嚴峻，故大部份2月20日推出的防疫措施仍會維持，未來一個月會聚焦於減低重症和死亡率，包括將輕症又未能回到安老院舍的長者移送至暫託中心、訂立提升疫苗接種率的目標等。她目標在4月底前院舍長者和70歲以上長者，接種第一針的比率執90%，並會更大力度落實疫苗通行症，需要接種2針才能進入處所將在4月30日進行。

至於社交距離措施上，她指確診數字即使下降，但仍然高企，難以在今日放寬社交距離措施，將會在4月21日起分3個月、3階段放寬措施，但仍會保持進入處所使用安心出行和疫苗通行證。首階段重開健身中心及體育處所，禁聚人數將放寬至4人，晚市堂食重新開放，並維持至晚上十時。第二階段基本上所有表列處所重開放，餐廳放寬至8人一枱，至晚上12時，酒吧酒館重新開放，泳灘泳池開放，户外運動亦不用配戴口罩；而第三階段基本上社交距離全面放寬，只保留口罩令和疫苗通行證。

在學校方面，她表示小學和國際學校將於4月19日恢復面授課堂，而中學將會於文憑試開考後才復課。

另外，她表示，港府在抗疫上能力大幅提升，檢測上得到內地支援，而快速測試包價格亦已回落。她指未來一周至本月下旬會向全港住戶派發防疫服務包，包括快速測試包，又指對家居隔離人士的支援已經改善，物資包在過去3天已能全面覆蓋衞生署轉介的確診個案。