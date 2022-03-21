馬鞍山7歲女童遇溺亡　2救生員及負責人涉夾假口供押後再訊

警方於去年9月接獲報案，指一名7歲女童於馬鞍山帝琴灣會所泳池懷疑遇溺，女童昏迷及被送往威爾斯親王醫院，其後不治。警方調查後，於上周三(16日)拘捕該泳池負責人及兩名救生員，3人涉嫌向警方提供假口供，隱瞞事發時只有一名救生員當值。3人各被控一項誤導警務人員罪，泳池物業管理公司亦被票控違反泳池條例，案件今天（21日）在沙田法院提堂。各被告暫毋須答辯，以待索取文件及法律意見。案件押後至5月4日再訊，各被告續准保釋。

3名被告依次為朱禮言（25歲）、戴翔（20歲）以及莫肇毅（28歲），朱及戴均報稱救生員，莫則報稱泳池服務承擔商。3人各被控一項誤導警務人員罪。署理主任裁判官張志偉批准3名被告以2,000港元保釋，期間不准離港、須交出旅證件、居住在報稱住址及每星期到警署報到一次。

控罪指，朱於2021年9月22日在沙田馬鞍山西沙路533號帝琴灣凱琴居會所，明知地作出虛假的陳述，即他於同日約下午5時40分要求戴前往上述會所泳池泵房作檢查，以誤導女偵緝警員袁可欣；戴於同日在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即他於同日大約下午5時30分到達游泳池，及朱約於下午6時10分指示他前往泳池泵房加漂白水，以誤導偵緝警員池俊偉；莫於同日在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即他安排朱及戴於同日下午5時至9時於上述會所泳池工作，以誤導偵緝警員鍾雄。

涉案泳池物業管理公司則被票控違反泳池條例，裁判官同樣把案件押後至5月4日再訊。傳票指，有人提出告發，指啟勝管理服務有限公司於2021年9月22日，沒有在帝琴灣凱琴居會所游泳池作出安排，使泳池有不少於2名救生員當值。

案件編號：STCC 426/2022、STS 5692/2022