環保署推前線回收業員工資助計劃　每人津貼1萬元

回收基金將向回收公司的前線員工發放津貼。

環境保護署今日(21日)宣布推出「一次性前線回收業員工資助計劃」，向前線回收業員工提供財政支援。回收基金將向回收公司的前線員工發放為期5個月，每人每月2千港元的津貼，即資助每人合共1萬港元。受惠的前線員工人數估計約7千人。

資助計劃現已接受申請，截止申請日期為下月30日。環保署向回收基金建議並獲得回收基金諮詢委員會同意，預留1億港元，在回收基金的「企業資助計劃」下推出計劃。該署指，第五波疫情以來，回收業從業員一直盡心盡力為香港市民服務，當中包括在較高健康風險環境下工作的前線員工。

環保署自2月底已陸續向多個回收服務承辦商及回收業相關商會派發約2萬套快速抗原測試套裝，供其會員分發予前線從業員。合資格回收公司需就有關資助提交申請，前線回收業員工毋須另行申請，回收基金會將津貼金額通過回收公司發放予前線員工。

過往曾成功申請回收基金資助的回收公司，只需透過簡化的申請程序，即可盡快獲批資助。