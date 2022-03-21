前幼園總監偷拍女童如廁上訴得直　官：片段不屬兒童色情物品

前幼稚園男總監在家中廁所安裝隱蔽鏡頭，拍到一名年約4歲女童小便及露出私處的情況。他前年經審訊後被裁定製作兒童色情物品罪罪成，在九龍城法院被判監3個月，但准保釋等候上訴。今天（21日)高院原訟庭以女童小便的影片不屬「兒童色情物品」的技術理由，裁定他上訴得直撤罪。不過法官直言，他在家中廁所秘密安裝攝錄機，意圖昭然若揭。他只是嚴謹司法制度下的得益者，應當以此為誡，否則必有一天墮入法網。

本案上訴人馬祖堯，被控於2014年8月至2018年11月期間某日，在其位於柯士甸道西的住所內製作兒童色情物品，即一段拍攝到一名年幼女童小便並露出私處的色情影片。他在去年12月於高院法官邱智立席前上訴，要求推翻定罪或減刑。其代表大律師共提出8項上訴理據，其中6項指原審裁判官接納涉案女童小便片段屬真確紀錄時，於不同階段犯上法律錯誤，但均不獲法官接納。另外1項理據則指原審裁判官引用錯誤的舉證標準，去斷定片段真確，此點亦遭法官駁回。法官指原審裁判官引用的「毫無合理疑點」標準，較上訴方提出的「表面證據」標準更嚴格，亦即對上訴人更有利，不明白上訴人舉出此點對其上訴有何幫助。

上訴人剩下的最後1項上訴理據，是指涉案片段並不構成法例上的「兒童色情物品」。對此法官表示，在《防止兒童色情物品條例》的定義下，「兒童色情物品」指對兒童作色情描劃的照片或影片等。而「色情描劃」就指將人描劃成正參與涉及性的行為，或在涉及性的方式或情境中，對某人的生殖器官或女性胸部的描劃。本案涉案影片拍到女童小便，片段清楚顯示她的陰部。法官認為在斷定此片段是否「色情描劃」時，應採納的測試標準是，一個心智正常的普通人，在考慮了其內容和案件情況後，是否認為屬色情描劃。

法官認為，本案涉案片段雖暴露女童的生殖器官，但並無任何直接或間接涉及性的元素，暴露的情況並非涉及性的方式或情景，故難以在毫無合理疑點下被視為「色情描劃」，因此未達致足以定罪的要求。就算上訴人在洗手間安裝隱藏鏡頭，必然是出於猥褻心態，但仍改變不了片段內容未符「兒童色情物品」的本質。由於定罪並不穩妥，因此須予撤銷，法庭亦再毋須就刑期問題作處理。

案件編號：HCMA 270/2020