今起可在警方協助下認領遺體 家屬批評等逾3星期

第5波新冠肺炎疫情的死亡人數急增，殮房爆滿，死者家屬今日(21日)起可在警方安排下，前往遺體儲存設施進行遺體辨認程序。東網記者到場視察，可見沙田富山殮房陸續有市民到場，認領親人遺體，有市民表示其確診丈夫在本月1日去逝，但至上周五(18日)始獲當局安排認領遺體。

現場所見，現場有警員維持秩序，亦有身穿防護衣的人員在殮房內安排相關程序。梁太及兒子早上約10時到場認領丈夫的遺體，她表示丈夫早前確診後於本月1日離世，至18日當局始通知二人到場認領遺體，雖已事隔多時，但亦坦言「個時勢咁無辦法」，體諒當局安排。

亦有市民透露，親人去逝已3星期，近日始獲警方通知安排程序，批評安排「唔好，太耐」。余小姐的爸爸因染疫而離世，約等候了一星期便有人通知他們到場認領遺體，整個流程順暢，等候約半小時已能看到法醫，兩日後到場再取相關文件。余又提到，在3至4個月前已希望可以安排讓爸爸打針，奈何未成事他已染疫離逝。

衞生署早前表示，為加快處理在急症室死亡並被移送至遺體儲存設施的個案，警方會協助署方聯絡家屬，警方會盡快安排相關程序，並提供聯絡電話號碼予家屬查詢。當局又指，公眾殮房一直全日處理接收遺體事宜，負責人員輪班24小時工作，以應對疫情下遺體數量突然增加。

衞生署法醫服務已於葵涌及九龍公眾殮房加開周六遺體辨認時段，有關服務短期內亦會延展至域多利亞及富山公眾殮房，九龍公眾殮房將於周日上午提供相關服務。