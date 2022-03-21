防疫抗疫基金部分物管員工未能受惠　工會倡一視同仁

政府早前於第6輪防疫抗疫基金中撥款18.2億港元，設立「物業管理界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」，但有工友反映受僱的處所未能受惠於計劃，工會今日(21日)由議員聯同多個行業代表及工友舉行線上記者會，促政府一視同仁，為未能受惠的工友補發津貼。

物管支援計劃為前線物管人員，包括私人住宅、綜合用途樓宇（即商住兩用樓宇）、工業及商業（包括商場）大廈的清潔和保安員工發放為期5個月的2,000港元的特別津貼。於電廠從事清潔管工工作的明哥指出，現時電廠因疫情關係要求加強清潔，工作量因而大增，但計劃並未惠及電廠的清潔工友，坦言員工「有怨氣」。

香港護衞及物業管理從業員總會主席麥億昌表示，工會收到不少意見反映指，保安公司、護衞公司及清潔公司未能申請，皆因公司類型並不屬物管，而每幢樓宇的申請名額有限，僱主因而不替兼職或散工申請。

他續指，希望政府一視同仁，把資助覆蓋至全港保安及清潔人員，並由工友自行申請，建議可以參考「三無大廈」的個人申請方式，由工友提供2至6個月的工作證明作申請憑證。

議員梁子穎稱，不少前線員工工作性質相似，只因所受聘處所劃分的問題導致未能申請，讓人感覺不公，建議政府「再多行一步」，擴闊計劃至所有因工作地點或崗位而未能申請的前線物管工友，包括巴士車站及車廠、港鐵、貨櫃碼頭、機場及其他公共服務機構的前線物管人員。