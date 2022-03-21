拍片籲僱主善待外傭　印尼「姐姐」變網紅　網民評價兩極

早前有外傭以廣東話自拍影片，直斥僱主聘請外傭並非「有錢大晒」，引來網民非議。該名外傭近日再拍影片，指外傭到香港打工不容易，希望僱傭相互體諒。印傭「Contrinx」在其頻道中拍片，提到「工人都係人，唔係機械人」，「你(僱主)要做乜就做乜，要講乜就講乜」，又謂「老闆乜都啱晒，你唔使請人啦，自己做」，獲得大量來港外傭支持，但亦有人認為，「姐姐」不是義工，「你(外僱)份人工包埋㗎」。.

Contrinx透露自己任職外傭逾20年，曾受僱新加坡一家庭工作6年，對她親如家人。即使她轉來香港工作後，該名星籍僱主亦特意從新加坡來港探望。她其後再拍片回應，坦言「(工人)特登過嚟照顧你嘅家人，佢自己家庭都冇人照顧...你做老細，點對姐姐？」，呼籲僱主不要嚴厲指責，善待外傭，相處時當作家中一分子。

有網民對「姐姐」表示支持，「外傭離鄉別井來到香港工作，放低自己家庭照顧人哋嘅家庭，搵到錢亦都好大犧牲，同一屋檐下，希望雇(僱)主多多體諒，互相包容」。亦有人持反對意見，「你(外傭)簽得合約，即已經代表你同意左勞動價值」。