斥政府對全民檢測彈弓手　議員擬提緊急質詢　促周三立會交代

政府今日(21日)公布疫情階段性發展，但被指時間表模糊，令人無法拿捏具體準則，而政府亦似乎無意執行動態清零政策。因此，有議員正就事件草擬緊急質詢，希望可在本周三(23日)的立法會會議提出。

社福界議員狄志遠指目前市民抗疫疲勞，但疫情仍然飄忽，如果在疫情反覆情況下，政府「彈弓手」、措施時放時收，市民將難以適從和不利社會經濟發展，當局亦要在未來一個月有進一步措施，創造有利條件讓社會開放。他表示，已經草擬緊急質詢，希望可在本周三的立法會會議提出，期望特首林鄭月娥到立法會詳細解釋。

另外，議員李梓敬對政府決定暫緩推行全民強制檢測計劃表示失望，他質疑如果香港無能力推行全民檢測，何以當初政府表示計劃推行，而中央又派出大量人員支援香港，批評特區政府浪費中央的心意。李續說，中央的政策是動態清零，但特區政府似乎陽奉陰違，現時做法是想與病毒共存，質疑由始至終根本無打算做全民檢測。

李梓敬又認為疫情已兩年多，特區政府有否反思香港的組織能力為何不足，他說政黨都可動員大量義工協助，反問政府有18萬公務員，為何不能做到全民檢測。

另一議員周浩鼎說，疫情不同階段應用不同方法應對，一切以科學為依歸，而內地專家亦提到，目前的情況應減少重症及減少死亡，因此其所屬黨派將尊重政府的決定。