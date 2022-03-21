旅發局續留逾10億元刺激旅業　料首批來港旅客屬探親等

《財政預算案》今年預留6億港元予香港旅遊發展局重振旅遊業，旅發局今日(21日)公布新一年工作計劃，將動用10.75億港元實行三大策略，包括續辦「賞你住」、「賞你遊」計劃，刺激旅遊業復甦；續辦「大城小區」活動，推動以文塑旅，連接大灣區，並於節日舉行大型活動。

旅發局分析旅遊市場，發現旅客挑選目的地時主要考慮目的地安全、入境安排方便度、靈活預訂行程，更不少旅客要求有數碼的體驗，預期首批本港遊客來港的主要目的為家庭團聚、商務原因、短線旅遊，或部分曾來港的遊客重遊香港。

連同3.75億港元常規撥款及動用1億港元儲備，旅發局於2022/23年度共有10.75億港元的推廣開支，當中56%用於刺激旅遊業，包括帶動本地消費氣氛，推出「賞你遊香港」及「賞你住」計劃，維持本港於國際的曝光度，亦競投高端會議，推動會展旅遊。旅發局總幹事程鼎一，賞你遊、賞你住計劃原定年初舉辦，現因疫情押後，將會稍後視乎疫情發展適時推出，又指旅發局已與國際會議舉辦機構簽了合約，料本港持續曝光於國際會議。

文化旅遊方面，旅發局預留1.56億港元推動中長期的文化和旅遊融合發展，佔整體預算14%，實踐「以文塑旅、以旅彰文」的策略，包括延續及擴大「大城小區」推廣，並透過城中旅遊活動和盛事，向內地及國際市場推廣香港和中華文化。該局又期望能加強與大灣區的合作，包括吸引大灣區旅客來港，並吸引內地遊客以「一程多站」方式到訪包括香港在內的大灣區城市，並提升數碼體驗及發展智慧旅遊。

第5波新冠肺炎疫情下，有郵輪公司結業或宣布撤出香港業務，程鼎一認為，本港郵輪業務仍有潛力，指郵輪「公海遊」早前吸引不少市民參與，而且不止本港及內地，台灣等地區亦仍未通關，相信當疫情改善，一切回復正常時，郵輪公司仍對本港特別有興趣。

被問到港府今早宣布取消9個國家航班的禁飛令，程鼎一對此感到歡迎，預料首批回港將為海外本港居民，希望疫情可控下能逐步取消入境防疫限制，市民亦可多外出消費，振興旅遊業。

他又指，旅發局現時已加強於海外的宣傳，增加本港的曝光率，又指即使部分活動以網上進行，仍有不少外地人留意活動。被問到未通關下宣傳一港的成效時，程指出，全球多個地區開放旅遊時會投入更多資源，例如德國，而澳洲更投入超過4,000萬美元，於東南亞地區做推廣，形容本港面對的競爭激烈，雖較其他國家落後，但仍需先觀察情況，保持曝光度，令旅客勿忘香港。

至於財政預算案預留款項予旅遊事務署推動文化古蹟本地遊，程鼎一表示，旅發局會與旅遊業議會合作，加強導遊的培訓，預期當西九文化區的香港故宮文化博物館開幕後，旅發局會有更多活動支持，推動文化古蹟本地遊。