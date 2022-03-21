死亡證明文件遲發阻家屬辦身後事　議員促1周內發文件

第五波新冠疫情奪走過千條生命，殮房亦難以短時間處理申領遺體程序。有政界人士今(21日)表示，有議員共接獲20多宗求助個案，均與新冠死者遺體處理問題有關，而一般在認領遺體後約在兩天可獲得死亡證明文件，惟有家屬反映等候2至4周才能獲得有關證明，促有關部門在一星期內發出文件，好讓家屬盡快處理亡者身後事。

根據衛生署指引，若死者死亡原因不明或屬非自然個案，均會被移送至公眾殮房，再由裁判官簽發「批准屍體埋葬／火葬證明書」，才可辦理遺體殮葬。在醫院自然死亡的人則由醫院管理局發出死因醫學證明書。

議員梁熙表示，近期收到約10多個求助，家屬指仍未能領取相關死亡證明文件。他又指，明白現時有關部門處理的遺體眾多，難如以往般可以在2天後發出，但望可加快流程，讓家屬在一星期內收到文件。

議員鄭泳舜同樣收到10多名的市民求助，另有少數族裔向他反映，因為未能申領遺體而不能進行宗教喪禮儀式，「(少數族裔家屬)未做儀式，不能在家煮食，有人已3星期未能在家煮食。」

另外，議員顏汶羽指，有市民反映，早在2月底進行核酸檢測而獲知確診，等待了一個多月才能獲得檢疫令，期間亦沒有直接方法可以向政府查詢發出檢疫令的進度，影響打工仔向僱主提交有關證明。