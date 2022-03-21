爭取DSE如期開考　考評局：最遲下月中派發快測包及准考證

政府今日(21日)提到，仍會爭取文憑試如期在下月22日開考。考試及評核局亦宣布，若DSE如期開考，將會在下月初至中向考生派發准考證。為讓考生及早查閱及核對應考資料，考評局由今日起，透過香港中學文憑考試手機應用程式(HKDSE App)的「我的考試日程」上載考生的應考資料，包括考生編號、已報考甲類科目的筆試日期、開考時間、卷別/單元/應考語文，以及試場名稱及地址等。

考評局指，如發現資料有誤，學校考生應在本月31日或之前透過所屬學校聯絡考評局以作更正；自修生則應在本月31日或之前，聯絡公開考試資訊中心。文憑試手機應用程式所載之應考資料，只供考生查閱與核對資料之用。

至於今屆要求考生需在每日前赴試場前，自行量度體温及完成新冠病毒病快速抗原檢測，

當日來檢測結果為陽性的考生則不能應考。局方指，學校考生的快測包，將隨准考證經所屬學校派發。

自修生則需按指示分批於下月中，前往新蒲崗及荃灣的考評局辦事處領取。局方指，會繼續與教育局、公共衞生專家及學界保持聯繫，並留意疫情發展，如需進一步調整考試安排，會盡快公布。